Давиде Анчелотти о Кроосе: «Пустота, которую он оставил, была такой же огромной, как после уход Роналду, Рамоса или Каземиро. Тони – уникальный игрок в истории «Реала» и футбола»
Давиде Анчелотти высказался об уходе Тони Кросса из «Реала».
– Дыра, которую оставил после себя Кроос, была слишком большой?
– Абсолютно. Пустота, которую оставил Кроос, была такой же огромной, как когда-то после ухода Серхио Рамоса, Криштиану или Каземиро.
Тони – это уникальный игрок в истории «Реала» и в истории футбола. Я бы сказал, что найти такого футболиста крайне сложно. Такие игроки, как он или Модрич, очень помогают, потому что подают пример и транслируют послания, которые тренерскому штабу передать крайне трудно.
Уход Тони стал огромной потерей, но все знали, что он уходит, а на его место пришел самый талантливый игрок в мире. Никакой обиды за прошлый сезон нет, честно. Для меня это было как фильм, как сон, – сказал экс-ассистент главного тренера «Реала».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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