Мбаппе с «высокой вероятностью» сыграет против «Ювентуса», сообщил Алонсо: «Не знаю, сколько по времени, но шансы на это велики»

Килиан Мбаппе может сыграть с «Ювентусом».

«Реал » встретится с туринцами в 1/8 финала клубного ЧМ.

Мбаппе пропустил весь групповой этап из-за гастроэнтерита.

Главный тренер мадридцев Хаби Алонсо заявил, что есть «высокая вероятность» того, что форвард будет готов выйти на поле в матче плей-офф.

«С Килианом сейчас все хорошо, мы общаемся с ним каждый день. Мы еще раз поговорим с ним, чтобы принять окончательное решение.

Есть высокая вероятность, что он дебютирует на клубном чемпионате мира уже сегодня. Не знаю, сколько по времени он будет готов сыграть, но вероятность велика», – сказал Алонсо.