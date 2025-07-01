Мбаппе с «высокой вероятностью» сыграет против «Ювентуса», сообщил Алонсо: «Не знаю, сколько по времени, но шансы на это велики»
Килиан Мбаппе может сыграть с «Ювентусом».
«Реал» встретится с туринцами в 1/8 финала клубного ЧМ.
Мбаппе пропустил весь групповой этап из-за гастроэнтерита.
Главный тренер мадридцев Хаби Алонсо заявил, что есть «высокая вероятность» того, что форвард будет готов выйти на поле в матче плей-офф.
«С Килианом сейчас все хорошо, мы общаемся с ним каждый день. Мы еще раз поговорим с ним, чтобы принять окончательное решение.
Есть высокая вероятность, что он дебютирует на клубном чемпионате мира уже сегодня. Не знаю, сколько по времени он будет готов сыграть, но вероятность велика», – сказал Алонсо.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости