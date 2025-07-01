Давиде Анчелотти о Винисиусе: «У него доброе сердце, он отличный парень и лишен злобы. Он осознает свои слабости и нуждается в окружении, которое будет его поддерживать, а не добивать»

Давиде Анчелотти рассказал, что у Винисиуса доброе сердце.

– Имя, которое у всех на слуху: Винисиус. Каков он на поле и за его пределами?

– Нам повезло, что мы продолжаем работать с ним. Это игрок, который очень сильно вырос. Достаточно посмотреть, как он прогрессировал с момента своего прихода и до сегодняшнего дня – это впечатляет.

Думаю, у него очень доброе сердце. Он отличный парень, очень серьезно относится к своей работе и лишен злобы. Он заводится во время матчей, потому что, вероятно, ему это необходимо – как и многим спортсменам его уровня. Это часть хитростей соревнования. Он не первый и не последний.

Он осознает свои слабости и нуждается в окружении, которое будет его поддерживать. Ему точно не нужно окружение, которое будет его добивать и во всем обвинять, – сказал экс-ассистент главного тренера «Реала ».