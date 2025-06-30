«Я прослезился, услышав, что Нико защищают. Меня называли подлецом и предателем, когда я уходил из «Атлетика». Мы должны уважать его решение». Экс-игрок «Барсы» и «Атлетика» Эскурса о Уильямсе

Экс-игрок «Барсы» и «Атлетика» Хаби Эскурса высказался о ситуации Нико Уильямса.

– У вас был непростой переход из «Атлетика» в «Барсу». Так ли сложно покинуть красно-белый клуб?

– Да, это сложно. Скажем так, существует социальное давление, со стороны журналистов и самого клуба, чтобы удержать тебя. Это тоже позитивно, верно? Тогда я отрицательно отнесся к этому, но клуб использует все возможное ради игрока. Болельщики дарят тебе привязанность, [возможность] ощущать себя частью команды.

– И как вы смотрите на историю Нико?

– Я думаю, что нет двух одинаковых случаев. У каждого игрока всегда своя история, свои переговоры, своя ответственность в клубе... Мне кажется, что все решения заслуживают уважения и законны. Теперь, смотря на Нико Уильямса , я в какой-то степени испытываю здоровую зависть.

– Почему?

– Потому что реакция клуба, прессы, партнеров была единодушной, не так ли? Они заглушили всю эту критику, клевету, ну, как они меня называли. Подлец, предатель, так меня называли. Их было немного, но это было. А теперь, слава Богу, изменилось и восприятие. Я прослезился, когда я услышала эту четкую защиту в адрес Нико. От клуба, от его партнеров по команде, от прессы. Говоря об уважении, я думаю, именно так с ним и нужно обращаться, не так ли?

Конечно, это очень тяжело, никому не нравится, когда люди, с которыми ты себя идентифицируешь, ради которых ты отдал все, принимают решения в своей карьере и происходят такие вещи. И, кроме того, я думаю, что это решение может иметь свои плоды.

Я думаю, здорово, что игроки, которые переходят в такую команду, как «Барселона », смогут вернуться в «Атлетик», если выиграют титулы. Он снова станет очень важным игроком и принесет очень много пользы. В общей массе всегда будут какие-то четыре неприятных комментария. Но даже если он уйдет, Нико останется в «Атлетике». Я думаю, что клуб оставит двери открытыми, когда он захочет вернуться. Это его дом.

– Какой совет вы бы ему дали?

– Сегодня у ребят другое видение. Я плакал из-за ухода из «Атлетика». Если он перейдет в «Барсу», то наверняка будет получать удовольствие. Как болельщик «Атлетика», я бы хотел, чтобы он остался, но мы должны уважать, защищать и поддерживать его решение, – сказал бывший хавбек «Атлетика» Хаби Эскурса.

Экс-президент «Атлетика» о Уильямсе: «Мы вырастили Нико – больно, что он больше не хочет за нас играть. «Барса» не вызывает восхищения, она далека от ценностей, которые когда-то олицетворяла»