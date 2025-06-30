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«Штутгарт» не требует 100 млн евро за Вольтемаде. У клуба отличные отношения с «Баварией» (Флориан Плеттенберг)

«Штутгарт» не требует 100 миллионов евро за Ника Вольтемаде.

Ранее Kicker сообщал, что клуб будет готов обсуждать трансфер футболиста, если за него предложат 100 млн евро. 23-летний форвард интересен «Баварии» и выражал желание перейти в мюнхенский клуб.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, сообщения с указанием данной суммы далеки от истины. «Штутгарт» также не подтверждает это требование.

Подчеркивается, что между «Штутгартом» и «Баварией» существуют очень хорошие отношения, благодаря директорам Фабиану Вольгемуту и Максу Эберлю.

«Я надеюсь, что мы сможем начать переговоры в разумной нейтральной и объективной манере.

Я не верю, что «Штутгарт» хочет обвести нас вокруг пальца. Наши отношения слишком хороши для этого», – приводит Плеттенберг слова Эберля.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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