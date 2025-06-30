Вольтемаде отменил встречи с «Челси» и «Наполи». Форвард «Штутгарта» хочет только в «Баварию»

Ник Вольтемаде твердо настроен перейти в «Баварию».

По данным Bild, агенты форварда «Штутгарта » назначили встречи с представителями «Челси » и «Наполи », но в воскресенье утром позвонили обоим клубам и все отменили.

Утверждается, что 23-летний нападающий хочет играть только за «Баварию».

Сообщалось , что мюнхенцы готовы платить лучшему бомбардиру Евро U21 до 10 млн евро в год.