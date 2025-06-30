Вольтемаде отменил встречи с «Челси» и «Наполи». Форвард «Штутгарта» хочет только в «Баварию»
Ник Вольтемаде твердо настроен перейти в «Баварию».
По данным Bild, агенты форварда «Штутгарта» назначили встречи с представителями «Челси» и «Наполи», но в воскресенье утром позвонили обоим клубам и все отменили.
Утверждается, что 23-летний нападающий хочет играть только за «Баварию».
Сообщалось, что мюнхенцы готовы платить лучшему бомбардиру Евро U21 до 10 млн евро в год.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bayern & Germany
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