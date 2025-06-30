Мбангула может перейти в «Борнмут». Трансфер вингера «Ювентуса» в «Ноттингем» сорвался

Самюэль Мбангула по-прежнему может продолжить карьеру в АПЛ.

На вингера «Ювентуса » претендует «Борнмут », утверждает Juventus News 24 со ссылкой на Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось о возможном переходе 21-летнего бельгийца в «Ноттингем Форест », но в итоге трансфер сорвался.

В 23 матчах прошлого сезона Серии А на счету Мбангула 3 гола и 3 ассиста.