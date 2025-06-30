Мбангула может перейти в «Борнмут». Трансфер вингера «Ювентуса» в «Ноттингем» сорвался
Самюэль Мбангула по-прежнему может продолжить карьеру в АПЛ.
На вингера «Ювентуса» претендует «Борнмут», утверждает Juventus News 24 со ссылкой на Corriere dello Sport.
Ранее сообщалось о возможном переходе 21-летнего бельгийца в «Ноттингем Форест», но в итоге трансфер сорвался.
В 23 матчах прошлого сезона Серии А на счету Мбангула 3 гола и 3 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Juventus News 24
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