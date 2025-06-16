«Ювентус» ради трансфера Дьокереша готов продать Влаховича, Луиса и еще шесть игроков

«Ювентус» готов продать до восьми футболистов ради трансфера Виктора Дьокереша.

Туринский клуб очень хочет подписать 27-летнего форварда «Спортинга » и сборной Швеции и определился с игроками, за счет продажи которых можно профинансировать этот и другие летние трансферы.

По данным Corriere dello Sport, «львы» готовы расстаться с Виктором , забившим 97 голов в 102 матчах за два сезона, за 70+10 миллионов евро.

«Ювентус » планирует получить не менее 60 миллионов евро за счет продажи форварда Душана Влаховича и полузащитника Дугласа Луиса . Еще 15 млн может принести продажа защитника Ллойда Келли. В сумму от 15 до 20 млн оценивается вингер Самюэль Мбангула.

Дополнительные средства также могут принести трансферы нападающего Аркадиуша Милика, вратаря Маттии Перина, защитника Даниэле Ругани и хавбека Филипа Костича.