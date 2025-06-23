«Ювентус» и «Ноттингем» обсуждают трансфер Веа и Мбангула за 22-23 млн евро
«Ноттингем Форест» может приобрести Тимоти Веа.
Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что английский клуб ведет с «Ювентусом» переговоры о переходе 25-летнего полузащитника. Вместе с футболистом сборной США команда АПЛ хочет приобрести и Самюэля Мбангула.
Утверждается, что речь идет о 22-23 млн евро.
В Серии А в сезоне-2024/25 Веа провел 30 игр и забил 5 голов. У Мбангула 23 матча и 3 гола.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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