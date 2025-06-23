«Ювентус» и «Ноттингем» обсуждают трансфер Веа и Мбангула за 22-23 млн евро

«Ноттингем Форест» может приобрести Тимоти Веа.

Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что английский клуб ведет с «Ювентусом » переговоры о переходе 25-летнего полузащитника. Вместе с футболистом сборной США команда АПЛ хочет приобрести и Самюэля Мбангула .

Утверждается, что речь идет о 22-23 млн евро.

В Серии А в сезоне-2024/25 Веа провел 30 игр и забил 5 голов. У Мбангула 23 матча и 3 гола.