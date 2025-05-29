«Юве» готов продать Мбангула не менее чем за 20 млн евро. Хавбек интересен «Байеру», «Ноттингему», «Лейпцигу» и «Борнмуту» (Tuttosport)

«Ювентус» готов расстаться с Самюэлем Мбангула.

По информации Tuttosport, туринцы готовы рассмотреть предложения по 21-летнему полузащитнику на сумму не менее 20 млн евро. В клубе рассчитывают, что продажа Мбангула поможет достичь положительного баланса по итогам финансового года.

Сообщается, что интерес к бельгийцу проявляют «Байер », «РБ Лейпциг », «Борнмут » и «Ноттингем Форест », «Ювентус » ожидает официальных предложений в ближайшие дни.

В сезоне-2024/25 Мбангула отметился 3 голами и 3 ассистами в 23 матчах Серии А. Его подробная статистика доступна здесь .