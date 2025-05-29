«Юве» готов продать Мбангула не менее чем за 20 млн евро. Хавбек интересен «Байеру», «Ноттингему», «Лейпцигу» и «Борнмуту» (Tuttosport)
«Ювентус» готов расстаться с Самюэлем Мбангула.
По информации Tuttosport, туринцы готовы рассмотреть предложения по 21-летнему полузащитнику на сумму не менее 20 млн евро. В клубе рассчитывают, что продажа Мбангула поможет достичь положительного баланса по итогам финансового года.
Сообщается, что интерес к бельгийцу проявляют «Байер», «РБ Лейпциг», «Борнмут» и «Ноттингем Форест», «Ювентус» ожидает официальных предложений в ближайшие дни.
В сезоне-2024/25 Мбангула отметился 3 голами и 3 ассистами в 23 матчах Серии А. Его подробная статистика доступна здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Tuttosport
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