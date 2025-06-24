  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ноттингем» и «Ювентус» согласовали переход Веа и Мбангула за 22 млн евро. Англичанам еще нужно договориться с игроками
6

«Ноттингем» и «Ювентус» согласовали переход Веа и Мбангула за 22 млн евро. Англичанам еще нужно договориться с игроками

«Ноттингем Форест» близок к подписанию двух игроков «Ювентуса».

По информации ESPN, клубы достигли договоренности о переходе Тимоти Веа и Самюэля Мбангула за 22 миллиона евро. 

Англичанам еще нужно согласовать условия личных контрактов с футболистами. 

В Серии А в сезоне-2024/25 Веа провел 30 игр и забил 5 голов. У Мбангула 23 матча и 3 гола.

Что теперь будет с «Торпедо»?14971 голос
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
logoсерия А Италия
logoЮвентус
logoНоттингем Форест
logoСамюэль Мбангула
logoТимоти Веа
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Симеоне о вылете с КЧМ: «Мы выложились полностью. Набрать 6 очков – это неплохо, но матч с «ПСЖ», в котором каждое решение причиняло «Атлетико» вред, обрек нас на неудачу»
631 минуту назад
Лионелю Месси исполнилось 38 лет
3851 минуту назад
Кто из английских звезд болеет за «Манчестер Сити»?
54 минуты назадСпецпроект
«Атлетико» не вышел из группы на клубном ЧМ. У команды Симеоне нет трофеев 4 сезона
76сегодня, 21:07
Клубный ЧМ. Групповой этап. «ПСЖ» победил «Сиэтл», «Атлетико» обыграл «Ботафого», но выбыл, «Интер Майами» Месси встретится с «Палмейрасом»
173сегодня, 21:03
«ПСЖ» выиграл группу В на клубном ЧМ, «Ботафого» стал 2-м, «Атлетико» не вышел в 1/8 финала, заняв 3-е место
30сегодня, 21:02
«Интер» выкупил Залевского у «Ромы» за 6 млн евро
7сегодня, 20:43
Аршавина не удивил Пьянич: «Он большой мастер, но уже старый. Сколько он забил и отдал? Не больше пяти‑шести в сумме»
7сегодня, 20:31
«МЮ» надеется увидеть «Хейлунда 2.0» в следующем сезоне и не хочет продавать форварда. В клубе считают, что Расмус лучше, чем всем кажется
18сегодня, 20:25
Погба о шантаже: «Во время Рамадана я попросил помощи у единственного, кто мог мне помочь, у Аллаха. После этого я решил: даже если я умру, эти деньги должны достаться моим детям»
14сегодня, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» предложил «Порту» меньше 30 млн евро за Консейсау и получил отказ. Есть клубы, готовые заплатить больше
626 минут назад
«Аль-Кадисия» предложила Кину 15 млн евро в год и готова выплатить «Фиорентине» 52 млн отступных
38 минут назад
«Ювентус» провел предварительные переговоры с агентами Дэвида. У форварда есть предложения из Саудовской Аравии
149 минут назад
Хакими набрал 12 очков за гол и сухой матч с «Сиэтлом». Он самый популярный защитник в фэнтези КЧМ
51 минуту назадФэнтези
«Интер Майами» – «Палмейрас». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
352 минуты назад
Лукаку хочет играть до 40 лет, как Роналду: «Слишком сильно люблю футбол. Вот почему у меня дома весь этот спортинвентарь. Тренируясь, я получаю возможность играть дальше»
657 минут назад
Маунт не планирует покидать «МЮ». Хавбек хочет работать с клубом весь сезон
4сегодня, 21:16
Гол Гризманна на 87-й принес «Атлетико» победу над «Ботафого» – 1:0. Команда Симеоне не вышла из группы
4сегодня, 21:01
«ПСЖ» обыграл «Сиэтл Саундерс» – 2:0. Хвича и Хакими забили
6сегодня, 20:56
Ванда Нара «общается» с футболистом, играющим на КЧМ: «Кто он? Вы никогда не узнаете»
14сегодня, 20:56