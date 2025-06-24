«Ноттингем» и «Ювентус» согласовали переход Веа и Мбангула за 22 млн евро. Англичанам еще нужно договориться с игроками

«Ноттингем Форест» близок к подписанию двух игроков «Ювентуса».

По информации ESPN, клубы достигли договоренности о переходе Тимоти Веа и Самюэля Мбангула за 22 миллиона евро.

Англичанам еще нужно согласовать условия личных контрактов с футболистами.

В Серии А в сезоне-2024/25 Веа провел 30 игр и забил 5 голов. У Мбангула 23 матча и 3 гола.