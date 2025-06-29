Вирхиния Торресилья: «Неравенство прав – сложная проблема в женском футболе, и дело не в зарплате, а в условиях. Желаю, чтобы нам не приходилось делить футбол на мужской и женский»

Экс-футболистка сборной Испании надеется на равенство футбола мужчин и женщин.

«Есть много аспектов, которые нужно улучшить, и самый очевидный – это равенство условий. Неравенство прав – сложная проблема в женском футболе, и дело не в зарплате, а в том, чтобы у нас было все необходимое: собственные раздевалки, натуральный газон, ВАР. И неправда, что мы не хотим женщин-арбитров. Мы хотим лучших условий, как у любых футболистов.

Шаги, которые нам нужно сделать как обществу, – это радикально изменить ситуацию с негативными комментариями и травлей. В мире много злых людей, и комментарии бывают очень жесткими», – отметила Вирхиния Торресилья, выступая на мероприятии под названием «Будущее женского футбола начинается уже сейчас».

Также девушка пожелала, «чтобы нам не приходилось разделять футбол на мужской и женский, чтобы говорили просто о футболе, без различий».