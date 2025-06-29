Футболистка Швейцарии Леманн об 1:7 от мужской команды «Люцерна» U15: «Для нас это не проблема, не обращаем внимания. Готовы выложиться по полной на Евро»

Алиша Леманн высказалась о поражении женской Швейцарии от парней-подростков.

В рамках подготовки к Евро-2025 команда Пии Сундхаге уступила «Люцерну» U15 со счетом 1:7. Встреча проходила за закрытыми дверями в формате трех таймов по 30 минут.

Исход игры должен был оставаться в тайне, однако в аккаунте юношеской команды «Люцерна» опубликовали фотографии с матча и назвали счет.

Полузащитница «Ювентуса» и сборной Швейцарии Леманн ответила на критику после матча.

«Мы, как команда, не обращаем на это внимания и концентрируемся на том, что можем контролировать. Сегодня у нас нет времени заниматься научным анализом.

Для нас это не проблема. Мы подготовились как физически, так и тактически и готовы выложиться по полной», – заявила Леманн.