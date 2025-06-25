Обладательница «Золотого мяча» Бонмати не следит за КЧМ: «Там не играет «Барса», так что зачем его смотреть?»

Айтана Бонмати не смотрит КЧМ, потому что там не играет «Барса».

«Вообще не слежу. Знаю, что он идет, но, честно говоря, я не смотрела ни одной игры.

К тому же там не играет «Барса». Так что… зачем его смотреть?» – сказала полузащитница женской «Барселоны» и сборной Испании , действующая обладательница «Золотого мяча» Бонмати .