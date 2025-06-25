Обладательница «Золотого мяча» Бонмати не следит за КЧМ: «Там не играет «Барса», так что зачем его смотреть?»
Айтана Бонмати не смотрит КЧМ, потому что там не играет «Барса».
«Вообще не слежу. Знаю, что он идет, но, честно говоря, я не смотрела ни одной игры.
К тому же там не играет «Барса». Так что… зачем его смотреть?» – сказала полузащитница женской «Барселоны» и сборной Испании, действующая обладательница «Золотого мяча» Бонмати.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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