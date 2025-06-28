Путельяс о поцелуе Рубиалеса c Эрмосо: «Дерьмовая ситуация, тягостная. Испания только что выиграла ЧМ, а все вокруг сосредоточены на другом»
Алексия Путельяс вспомнила, как Луис Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо.
Инцидент, приведший к отстранению главы Королевской испанской футбольной федерации, произошел на церемонии награждения сборной Испании после победы на ЧМ-2023.
«Хотела бы я, чтобы этого не было. Ты пытаешься сказать себе: «Здорово, мы только что выиграли чемпионат мира». Но видишь прессу, людей и все вокруг, и внимание сосредоточено на другом.
Это была дерьмовая ситуация, неприятная, тягостная», – сказала двукратная обладательница «Золотого мяча».
Эрмосо обжаловала приговор Рубиалесу. Сторона футболистки требует, чтобы экс-главу RFEF приговорили к 1,5 года тюрьмы или к 1 году и компенсации в 50 000 евро
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
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