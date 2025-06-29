Канчельскис об РПЛ: «Зенит» не повторит ошибку и станет чемпионом. Единичные выстрелы бывают во всех чемпионатах, вряд ли «Краснодар» второй раз выиграет»

Андрей Канчельскис считает, что «Зенит» вернет себе чемпионство.

– Единичные выстрелы везде бывают, во всех странах, чемпионатах, и наш чемпионат не исключение. В Англии, в Германии – «Байер» выскочил. Посмотрим, как будет в следующем сезоне: если «Краснодар» закрепит результат, если выиграет второй раз чемпионат, можно сказать, что это хороший, классный клуб.

Навряд ли они во второй раз станут чемпионами. «Зенит » не повторит свою ошибку и станет чемпионом. За второе-третье, может быть, будут бороться.

– Второе место нельзя будет считать успехом?

– Какой сейчас может быть успех в данной ситуации? Успех – только первое место. Медали золотые дают за первое место. Есть одно место – первое. Если бы мы играли в Лиге чемпионов, Лиге Европы, еще можно было бы что-то говорить. А так – есть первое место, и не существует больше никаких мест.

Если ты хочешь быть все время первым, так как доминировал в свое время «Спартак», а сейчас – «Зенит», то надо бороться только за первое. Мы посмотрим, смогут ли они удержать, смогут ли они стабильно выступать второй сезон так, как в сезоне-2024/25.

Что касается трансферов – от добра добра не ищут. Ребята провели хороший сезон. Да, где-то их лихорадило, но надо попытаться сохранить ту команду, которая выиграла. Естественно, по возможности, по финансированию, на усмотрение главного тренера, если есть возможность укрепиться в какой-то позиции – точечно, это по силам «Краснодару », – сказал бывший полузащитник сборной России.