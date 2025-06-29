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Тимощук об упущенном чемпионстве «Зенита»: «В прошлом сезоне «отскочили», в этот раз так не произошло – закономерно, наверное. Много усилий приложили, но чего-то где-то не хватило»

Анатолий Тимощук рассказал, как в «Зените» восприняли упущенное чемпионство.

В сезоне-2024/25 чемпионом России стал «Краснодар», опередивший «Зенит» на одно очко в таблице Мир РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга до этого выигрывал титул 6 лет подряд.

– Ощущения смешанные. Мы понимаем те ожидания, которые были, надежды, конечно, хотели выиграть. Но когда не выиграли – чувства двоякие. С одной стороны, ты понимаешь, что приложили много усилий, но с другой – что чего-то где-то не хватило. Были некоторые матчи, в которых мы теряли очки, все их знают, но было много игр, в которых мы очки приобрели. Ну и надо отдать должное соперникам.

– Прежде всего «Краснодару»?

– Да и ЦСКА очень хорошо провел весеннюю часть, в верхней части таблицы было очень плотно. Но в итоге мы оторвались с «Краснодаром» и вдвоем боролись за чемпионство. Схожая ситуация, в общем, была и в прошлом сезоне.

– Да, эти две концовки все постоянно сравнивали...

– Да, опять какое-то стечение обстоятельств и удача могли нам помочь. Но в этот раз так не произошло. Наверное, это даже закономерно – тогда «отскочили», а второй раз было бы не то, что несправедливо, но вполне могло было случиться. Каждая серия когда-то заканчивается, – сказал тренер «Зенита».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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