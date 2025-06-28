Радимов о Мусаеве: «Объективно лучший тренер сезона. Выиграл чемпионат с «Краснодаром» после шести лет доминирования «Зенита». Точка»

Владислав Радимов считает Мурада Мусаева лучшим тренером сезона.

Главного тренера «Краснодара » признали лучшим тренером сезона на премии «Winline Герои РПЛ».

– Конечно, Мусаев – лучший тренер сезона. Что касается Сергея Семака , то он и в этом году нормально справился, но все же победителем в номинации должен быть тот, кто привел свою команду к чемпионству.

К тому же, с «Зенитом » бороться было тяжело неимоверно, особенно когда психология и все остальное не на твой стороне. И Мусаев справился – пять баллов.

– Кажется, уехавший Марко Николич тоже поработал в этом сезоне в ЦСКА просто прекрасно...

– Николич... Уехал – и бог с ним. Хотя я не сомневаюсь, что он еще вернется в РПЛ, когда в какой-нибудь другой команде появятся деньги. И он был в тройке претендентов. Но, повторюсь, объективно лучший – Мусаев, который выиграл чемпионат с «Краснодаром» после шести лет доминирования «Зенита». Точка, – сказал бывший полузащитник «Зенита».