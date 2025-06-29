«Агкацев — сильнейший российский вратарь, у него космические показатели». Тренер голкиперов «Ядран Декани» об игроке «Краснодара»

Борис Якубовский назвал Станислава Агкацева сильнейшим российским вратарем.

— Кто, на ваш взгляд, сильнейший российский вратарь?

— Агкацев. Я посмотрел статистику. Если сравнивать XG с фактически пропущенными мячами, то у него минус 19. Это космический показатель, я даже в первый момент не поверил в такую цифру. Уже когда в показателе вратаря просто минус — это хороший уровень, когда минус 10 — это вратарь топ-уровня, а у Агкацева минус 19. Было бы время, сравнил с вратарями из европейских лиг. Думаю, он по этому показателю будет лучшим в Европе.

Еще я бы отметил Латышонка с 84 процентами отбитых ударов — это также невероятно высокий уровень. Надо посмотреть, есть ли у кого-то в Европе такой-же процент. Если верить цифрам и глазам, эти два вратаря сильнейшие в России, — сказал тренер вратарей словенского клуба «Ядран Декани».