«Арсенал», заплати за Дьокереша 70 млн фунтов, дай на 10 млн больше, я бы сделал это уже завтра. У него 97 голов в 102 матчах за «Спортинг» – невероятно». Гроувз о форварде
Ранее сообщалось, что форвард «Спортинга», общаясь с «Манчестер Юнайтед», дал понять, что предпочитает перейти в состав лондонского клуба. Однако утверждается, что «Арсенал» заморозил переговоры по Дьокерешу из-за слишком высоких требований португальцев.
«Если бы я был на месте «Арсенала», я бы сделал это уже завтра. Если это 70 миллионов фунтов, просто заплатите 70 миллионов!
Мы уже бывали в ситуации, когда нужно было заплатить побольше. Шла речь о выплате отступных Луиса Суареса. Опция – 40 миллионов, заплатите 50 млн и покажите игроку, насколько сильно вы хотите его заполучить.
Заплатите сейчас деньги, дайте на 10 миллионов больше. Дьокереш забил за «Спортинг» 97 голов в 102 матчах за два сезона. Это просто невероятные цифры», – сказал бывший полузащитник «Арсенала», игравший за клуб с 1986 по 1992 год.