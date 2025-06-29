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Энрике о Бускетсе: «Буси станет отличным тренером, если захочет. Они с Маскерано были тренерским воплощением на поле»

Луис Энрике считает, что Серхио Бускетс может стать прекрасным тренером.

Сегодня «ПСЖ» сыграет с «Интер Майами» в 1/8 финала клубного чемпионата мира. Игра пройдет в 19:00 по московскому времени.

Главный тренер парижан тренировал Бускетса и возглавляющего клуб МЛС Маскерано в «Барселоне».

«Если и были два игрока, в которых я не сомневался, что они будут тренерами, хорошими тренерами, то это Хавьер Маскерано и Серхио Бускетс.

Буси станет отличным тренером, если захочет. Эти двое были тренерским воплощением на поле», – заявил Энрике.

Энрике о матче с «Интер Майами»: «Месси уникален в обращении с мячом, Бускетс и Альба все те же. Будет трудно оказать давление, если «ПСЖ» не сможет прессинговать и забрать владение»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
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