Энрике о матче с «Интер Майами»: «Месси уникален в обращении с мячом, Бускетс и Альба все те же. Будет трудно оказать давление, если «ПСЖ» не сможет прессинговать и забрать владение»

Луис Энрике считает, что «ПСЖ» будет трудно играть против «Интер Майами».

Сегодня команды встретятся в 1/8 финала клубного чемпионата мира. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

«В футболе любой, кто расслабляется на 10 секунд, уже знает, чем это закончится. Нет сомнений в их уровне и качествах, потому что они их не утратили. Я видел все три матча «Интер Майами » [на турнире] и некоторые их предыдущие игры, и у них есть этот уровень.

Если мы не сможем прессинговать, то нам будет сложно оказывать на них давление. Будет не очень хорошо, если мы не сможем забрать мяч себе, потому что Бускетс на том же уровне, он остался таким же, Месси уникален в обращении с мячом. Луис Суарес – вы видели его последний забитый гол, какое мастерство. Жорди Альба действует из глубины, он все тот же.

В футбольном мире все знают передачи Лео на Жорди [Альбу], но это повторяется в каждой игре. Против такого тренера, как Маскерано , мы либо покажем отличную игру и сохраним интенсивность на должном уровне, либо они легко выиграют матч, в этом нет никаких сомнений», – сказал главный тренер «ПСЖ ».