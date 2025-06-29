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Маскерано о матче с «ПСЖ»: «Почему бы не мечтать о том, чтобы шокировать их? У «Интер Майами» есть шанс побороться. Месси здоров и играет за нас, это помогает сохранять спокойствие»

Хавьер Маскерано высказался о настрое «Интер Майами» на матч с «ПСЖ».

Сегодня команды встретятся в 1/8 финала клубного чемпионата мира. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

«Мы постараемся соответствовать стандартам и сделать все наилучшим образом. И почему бы нам не мечтать о том, чтобы шокировать их?

Мое сообщение [игрокам] заключается в том, что это еще не конец, нам предстоит провести матч. Мы знаем, что сражаемся с уникальным по силе противником, одним из лучших в мире, но это футбол. Почему бы не попытаться сыграть наилучшим образом, почти идеально для нас, и иметь шанс побороться и какой-то шанс пройти дальше.

Мы не наивны, мы знаем, что кажемся более слабой командой, это ясно. Это не значит, что они могут покончить с нами заранее. Мы будем бороться, вот в чем суть. Я думаю, что самое прекрасное в этом матче то, что мы заслужили право играть в нем.

Все вокруг Лео [Месси] вызывает большой интерес. Мы, аргентинцы, знаем это после чемпионата мира [2022 года] и всего этого.

Самое главное, что Лео здоров и играет за нас. Я думаю, это помогает нам сохранять спокойствие больше, чем что-либо другое. В конце концов это футбольный матч», – сказал главный тренер «Интер Майами» на пресс-конференции.

Энрике о матче с «Интер Майами»: «Будет трудно оказать давление, если «ПСЖ» не сможет забрать мяч. Месси уникален в обращении с ним, Бускетс и Альба все те же»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: New Straits Times
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