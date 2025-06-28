Андрей Канчельскис: «Зенит» скоро станет популярнее «Спартака» в России и обыграет их по всем статьям. Красно-белым надо что-то думать»

Андрей Канчельскис считает, что скоро «Зенит» станет популярнее «Спартака».

«Скоро «Зенит » станет популярнее «Спартака » в России. «Спартаку» нужно что-то думать и делать!

Конечно, у красно-белых больше армия болельщиков, но «Зенит» постоянно наверху и выигрывает чемпионаты, а «Спартак» на четвертом-пятом местах.

В последнее время питерцы наступают красно-белым на пятки по количеству болельщиков. «Зенит» скоро может стать командой, которая обыграет «Спартак» по всем статьям», – сказал экс-игрок сборной России.