Андрей Канчельскис: «Зенит» скоро станет популярнее «Спартака» в России и обыграет их по всем статьям. Красно-белым надо что-то думать»
Андрей Канчельскис считает, что скоро «Зенит» станет популярнее «Спартака».
«Скоро «Зенит» станет популярнее «Спартака» в России. «Спартаку» нужно что-то думать и делать!
Конечно, у красно-белых больше армия болельщиков, но «Зенит» постоянно наверху и выигрывает чемпионаты, а «Спартак» на четвертом-пятом местах.
В последнее время питерцы наступают красно-белым на пятки по количеству болельщиков. «Зенит» скоро может стать командой, которая обыграет «Спартак» по всем статьям», – сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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