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Генсек РФС заявил, что долги «Химок» могут перейти новому клубу Московской области: «Как было с «Нижним» и «Волгой», если ФИФА признает это правопреемством»

В РФС заявили, что долги «Химок» могут перейти новому клубу Московской области.

«Возрождение «Химок» может произойти, но надо понимать, что они и для себя, и для любых новых клубов из Московской области гипотетически создали дополнительные сложности.

Если ФИФА признает это спортивным правопреемством, все долги «Химок», вполне возможно, будут предъявлены новому клубу, как это было с «Нижним Новгородом» и «Волгой».

Учитывая объем долгов «Химок», это может стать проблемой. Думаю, их еще не раз вспомнят», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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