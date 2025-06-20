Генсек РФС заявил, что долги «Химок» могут перейти новому клубу Московской области: «Как было с «Нижним» и «Волгой», если ФИФА признает это правопреемством»
В РФС заявили, что долги «Химок» могут перейти новому клубу Московской области.
«Возрождение «Химок» может произойти, но надо понимать, что они и для себя, и для любых новых клубов из Московской области гипотетически создали дополнительные сложности.
Если ФИФА признает это спортивным правопреемством, все долги «Химок», вполне возможно, будут предъявлены новому клубу, как это было с «Нижним Новгородом» и «Волгой».
Учитывая объем долгов «Химок», это может стать проблемой. Думаю, их еще не раз вспомнят», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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