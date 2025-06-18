Генсек РФС: «Все клубы РПЛ предоставили гарантии, что будут стабильно существовать в течение сезона. Но футбол не оторван от экономики, он не в идеальном финансовом мире»

В РФС заявили о гарантиях клубов РПЛ по поводу финансирования на новый сезон.

В Мир РПЛ -2024/25 «Химки » заняли 12-е место в турнирной таблице, однако красно-черные не получили лицензию РФС-1 для выступления в высшем дивизионе России в следующем сезоне. Сегодня подмосковный клуб объявил о «приостановке деятельности»: «Мы сделали все возможное, чтобы сохранить клуб».

– Есть уверенность, что с другими клубами РПЛ не произойдет подобной истории, как с «Химками»?

– Все клубы предоставили достаточные гарантии того, что они будут стабильно существовать в течение сезона.

Вы должны понимать, что при всем при этом могут происходить ситуации, когда внутри даже подписанных соглашений и договоров какие‑то спонсоры могут, например, отказываться от выполнения своих обязательств, прекращать договоры. И это будет приводить к тому, что клубы могут находиться в ситуации в том числе снятия с соревнований. Такое возможно.

Повторюсь, например, существует компания, у нее все хорошо, потом что‑то произошло, арендодатель поднял арендную плату, банк не выдал новый кредит, еще повысили ставки, и компания принимает решение свою деятельность приостановить, становится невыгодной.

Футбол не оторван от других отраслей экономики, он не существует в каком‑то идеальном финансовом мире, где всегда все хорошо, сколько хочешь денег, столько у тебя есть. Это не так.

Любые субъекты футбола должны соизмерять свои траты со своими возможностями и так далее, не покупать больше игроков, чем нужно, вовремя продавать их, не устраивать гонки заработных плат.

Это сложный процесс, нужно заинтересовывать спонсоров, чтобы они не уходили, а наоборот, приходили в клуб. Надо для этого работать с болельщиками, с инфраструктурой. Это огромный процесс, которым клубы и лига занимаются.

Но все равно даже внутри этого процесса, как бы хорошо он у вас ни был отлажен, могут происходить ситуации, когда какие‑то клубы по каким‑то причинам снимаются. И они, насколько я знаю, могут происходить в том числе и в этом межсезонье.

– Как с «Форте»?

– Да, – заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее «Форте » из Таганрога прекратил существование – клуб играл во Второй лиге. Академия продолжит работу.

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