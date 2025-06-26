«Химки» и «Знамя Труда» исключены из членов РФС, «Динамо» Махачкала – принято

«Химки» исключены из членов РФС.

В Мир РПЛ -2024/25 «Химки » заняли 12-е место, однако красно-черные не получили лицензию РФС-1 для выступления в высшем дивизионе России в следующем сезоне. Подмосковный клуб объявил о «приостановке деятельности»: «Мы сделали все возможное, чтобы сохранить клуб».

«Муниципальное учреждение «Городской футбольный клуб «Знамя Труда » Орехово-Зуевского городского округа Московской области и автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб „Химки“» исключены из членов Российского футбольного союза.

Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб Динамо », город Махачкала, принята в члены Российского футбольного союза», – сказано в заявлении РФС.

Сегодня в Москве проходит очередная конференция Российского футбольного союза.