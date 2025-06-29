11

Россия и Нигерия могут провести ответный матч в Абудже в ближайшие 2 года (Sport24)

Сборная России может провести ответный матч с Нигерией на выезде.

По информации Sport24, рассматривается возможность проведения товарищеского матча в столице Нигерии – Абудже – в ближайшие два года.

Сообщается, что РФС и Футбольная федерация Нигерии уже подписали документы о двустороннем сотрудничестве. В рамках соглашения обсуждаются матчи не только основных, но и молодежных сборных, а также взаимодействие в других областях развития футбола.

Сборные России и Нигерии встречались 6 июня в Москве. Матч завершился со счетом 1:1.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoпремьер-лига Россия
logoСборная Нигерии по футболу
logoРФС
Федерация футбола Нигерии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава РФС Дюков: «Проведение игры с Ираном еще возможно, пока рано делать выводы. Надеюсь, матч состоится»
2вчера, 13:59
РФС обсуждал с США проведение товарищеского матча на юношеском и молодежном уровнях
1вчера, 10:20
Карпин о матче с Аргентиной: «Если это случится, будет великолепно. Как закрыть Месси, не знает никто. А может, и не надо это делать. При чем здесь Осипенко?»
3123 июня, 17:10
Главные новости
Товарищеские матчи. «Спартак» победил «Торпедо», «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» в Сочи, «Локо» против тульского «Арсенала»
217 минут назад
Энрике о Месси: «Для меня Лео – эталон, лучший футболист в истории. В «Барселоне» я видел, как он делает невероятные вещи, и он остается примером для подражания»
413 минут назад
Акинфеев, Сперцян, Кордоба, Гладышев, Батраков, Барриос, Дивеев, Осипенко, Барбоза, Маркиньос, Мантуан – в списке 33 лучших игроков сезона РПЛ от РФС
2035 минут назад
«Краснодар» признан лучшей командой РПЛ-2024/25. Команда выиграла титул, Мусаев стал лучшим тренером, а Кордоба – лучшим игроком сезона
1053 минуты назад
Экс-президент «Атлетика» о Уильямсе: «Мы вырастили Нико – больно, что он больше не хочет за нас играть. «Барса» не вызывает восхищения, она далека от ценностей, которые когда-то олицетворяла»
3555 минут назад
Энрике о матче с «Интер Майами»: «Месси уникален в обращении с мячом, Бускетс и Альба все те же. Будет трудно оказать давление, если «ПСЖ» не сможет прессинговать и забрать владение»
21сегодня, 08:23
«Аякс» отстранил Сосу, Акпома и еще 5 игроков от работы с основой – им запрещено пользоваться полем, тренажеркой и парковкой. Клуб не устраивают уровень и рост зарплат после выхода в ЛЧ
50сегодня, 08:19
Клубный ЧМ. 1/8 финала. «ПСЖ» против «Интер Майами» Месси, «Бавария» сыграет с «Фламенго»
444сегодня, 08:10
Дюков о возвращении России к турнирам в 2025 году: «Моя надежда основана только на интуиции»
35сегодня, 07:57
Пишете на Трибуне? А, может, вы еще и продакт? Если да – откликайтесь, если нет – подарим бонус за рекомендацию кандидата!
сегодня, 08:00Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Црвены Звезды» Милоевич о Тикнизяне: «Наир – игрок очень высокого уровня, у него большой потенциал. Надеюсь, он покажет хорошую игру, как в России»
3 минуты назад
Эмилиано Мартинес может перейти в «Челси» или «Атлетико» в случае ухода Облака
213 минут назад
Адвокат владельца «Торпедо»: «Судья Перезва говорит, что Соболев ничего ему не предлагал. Скородумов трижды пытался его подкупить, он не соглашался и не отказывался – интересная позиция»
635 минут назад
Маскерано о матче с «ПСЖ»: «Почему бы не мечтать о том, чтобы шокировать их? У «Интер Майами» есть шанс побороться. Месси здоров и играет за нас, это помогает сохранять спокойствие»
4сегодня, 08:44
«Фламенго» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
3сегодня, 07:27
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого сыграет в гостях с «Чанчунем», начало в 13:30
1сегодня, 06:59
Дюков о проблемах «Химок», «Торпедо» и «Локо»: «У этих случаев нет взаимосвязи. Это простое стечение обстоятельств»
4сегодня, 06:57
«ПСЖ» – «Интер Майами». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
4сегодня, 06:40
Тренер «Бенфики» об 1:4 с «Челси»: «Мы встречались с великолепной командой, у которой отличные вингеры. Если у Нету есть возможность сыграть один в один, его трудно остановить»
3сегодня, 06:30
«В Словении не верят, что «Ротор» собирал по 20 тысяч зрителей во втором дивизионе». Тренер вратарей «Ядран Декани» о посещаемости
15сегодня, 06:00