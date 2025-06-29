Россия и Нигерия могут провести ответный матч в Абудже в ближайшие 2 года (Sport24)
Сборная России может провести ответный матч с Нигерией на выезде.
По информации Sport24, рассматривается возможность проведения товарищеского матча в столице Нигерии – Абудже – в ближайшие два года.
Сообщается, что РФС и Футбольная федерация Нигерии уже подписали документы о двустороннем сотрудничестве. В рамках соглашения обсуждаются матчи не только основных, но и молодежных сборных, а также взаимодействие в других областях развития футбола.
Сборные России и Нигерии встречались 6 июня в Москве. Матч завершился со счетом 1:1.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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