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  • Карпин о матче с Аргентиной: «Если это случится, будет великолепно. Как закрыть Месси, не знает никто. А может, и не надо это делать. При чем здесь Осипенко?»
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Карпин о матче с Аргентиной: «Если это случится, будет великолепно. Как закрыть Месси, не знает никто. А может, и не надо это делать. При чем здесь Осипенко?»

Валерий Карпин оценил перспективу проведения матча со сборной Аргентины.

«Если это случится, будет великолепно.

Как закрыть Месси, не знает никто. Ни в сборной Франции, ни в сборной Испании. Никто не знает, как закрыть топового Месси. При чем здесь Осипенко? А может, и не надо [закрывать Месси]», – сказал главный тренер сборной России и «Динамо».

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ТАСС
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoВалерий Карпин
товарищеские матчи (сборные)
logoЛионель Месси
logoДинамо Москва
logoМаксим Осипенко
ТАСС
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