Карпин о матче с Аргентиной: «Если это случится, будет великолепно. Как закрыть Месси, не знает никто. А может, и не надо это делать. При чем здесь Осипенко?»

Валерий Карпин оценил перспективу проведения матча со сборной Аргентины.

«Если это случится, будет великолепно.

Как закрыть Месси , не знает никто. Ни в сборной Франции, ни в сборной Испании. Никто не знает, как закрыть топового Месси. При чем здесь Осипенко ? А может, и не надо [закрывать Месси]», – сказал главный тренер сборной России и «Динамо ».

РФС о слухах про договоренность о матче с Аргентиной в ноябре: «Не подтверждаем»