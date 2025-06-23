Карпин о матче с Аргентиной: «Если это случится, будет великолепно. Как закрыть Месси, не знает никто. А может, и не надо это делать. При чем здесь Осипенко?»
Валерий Карпин оценил перспективу проведения матча со сборной Аргентины.
«Если это случится, будет великолепно.
Как закрыть Месси, не знает никто. Ни в сборной Франции, ни в сборной Испании. Никто не знает, как закрыть топового Месси. При чем здесь Осипенко? А может, и не надо [закрывать Месси]», – сказал главный тренер сборной России и «Динамо».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ТАСС
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