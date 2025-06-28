Андрей Аршавин: «Тикнизян был близок к «Зениту», а разница в зарплате была не настолько велика. «Локомотив» сам не хотел оставлять его в России»
Андрей Аршавин прокомментировал переход Наира Тикнизяна в «Црвену Звезду».
«Как я знаю, Тикнизян был близок к «Зениту», а разница в зарплате была не настолько велика, но это уже в прошлом.
Мне кажется, что «Локомотив» сам не хотел оставлять Тикнизяна в России, так как его бы взяли конкуренты. «Локомотиву» было выгодно отдать Тикнизяна не в российский клуб.
Мне кажется, что у него всегда была нацеленность в Европу», – сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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