Андрей Аршавин: «Тикнизян был близок к «Зениту», а разница в зарплате была не настолько велика. «Локомотив» сам не хотел оставлять его в России»

Андрей Аршавин прокомментировал переход Наира Тикнизяна в «Црвену Звезду».

«Как я знаю, Тикнизян был близок к «Зениту », а разница в зарплате была не настолько велика, но это уже в прошлом.

Мне кажется, что «Локомотив » сам не хотел оставлять Тикнизяна в России, так как его бы взяли конкуренты. «Локомотиву» было выгодно отдать Тикнизяна не в российский клуб.

Мне кажется, что у него всегда была нацеленность в Европу», – сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.