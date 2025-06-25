Жена Тикнизяна о «Црвене Звезде»: «Наир рассказывал, что тренировки интенсивнее и тяжелее, чем в «Локо». Ему тяжеловато, но он горит желанием показать, что в нем не ошиблись»

Наир Тикнизян считает, что тренировки «Црвены Звезды» тяжелее, чем были в «Локо».

Об этом сообщила жена игрока и ведущая «Матч ТВ » Яна Ромашкина .

Сербский клуб объявил о подписании 3-летнего контракта с Тикнизяном в воскресенье. В дебютном матче за новую команду – товарищеской игре против черногорской «Сутьески» – защитник отметился забитым голом.

«Он рассказывал, что в «Звезде» интенсивнее и тяжелее тренировки, чем были в «Локомотиве », но Наир к этому был готов. Он знал, куда едет.

Естественно, должен пройти определенный процесс адаптации. Поэтому, понятное дело, ему пока немножко тяжеловато. Но, я думаю, месяца будет достаточно, чтобы в этом плане тоже все было хорошо.

Сейчас Наир на стадии, если можно так выразиться, «доказательства». То есть горит желанием показать, что в нем не ошиблись, приобрели правильного и сильного футболиста.

Я верю и знаю, что у него все там будет хорошо. А я присоединюсь к нему в августе‑сентябре, когда доделаю все дела здесь, в Москве. Тогда мы полностью переедем в Белград», – сказала Ромашкина.

Жена Тикнизяна о «Црвене Звезде»: «Наир со всеми уже подружился, языкового барьера как такового нет. С атмосферой в команде порядок, очень дружелюбная обстановка»