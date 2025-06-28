Ромашкина о Тикнизяне в «Црвене Звезде»: «Наир всем доволен. Он очень хотел, чтобы его отпустили, и, наверное, пора уже было. С «Локомотивом» расстались в хороших отношениях»

Яна Ромашкина рассказала хорошем расставании Наира Тикнизяна с «Локомотивом».

Защитник перешел в «Црвену Звезду» этим летом.

«Сейчас он уже неделю находится в новой команде и всем доволен. Конечно, еще рано говорить, как все сложится дальше, – покажет время. Но на данный момент он рад, что все произошло. Он давно хотел сыграть в Европе, попробовать себя. И сейчас начинается тот этап его карьеры, который покажет, какой он футболист на самом деле», – сказала жена футболиста.

Ромашкина также ответила на вопрос о том, могла ли эмоциональная речь Тикнизяна в микст-зоне повлиять на его переход в «Црвену Звезду ».

«Не думаю, что у него был определенный план. Он просто хотел, чтобы трансфер состоялся, и он это сказал. И все. Не думаю, что это поспособствовало.

Ну а как? Просто пришло хорошее предложение, Наир обсудил его с тренерским штабом и руководством, и они решили, что клуб может его отпустить. Он очень хотел, чтобы его отпустили. Поэтому так все и сложилось. Но не потому, что он что-то сказал, а потому что момент был подходящий. И, наверное, пора уже было. С «Локомотивом » они расстались в хороших отношениях», – добавила Ромашкина.