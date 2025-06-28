Текстор о переводе «Лиона» в Лигу 2: «Мне, американцу, было сложно адаптироваться к французской системе. Нужно исправить ошибки. Но финансовых проблем нет»

Джон Текстор признал ошибки в управлении «Лионом».

Ранее стало известно, что Национальная дирекция контроля и управления (DNCG) приняла решение перевести клуб во второй дивизион Франции из-за финансовых проблем.

«На футбольном поле я справлялся лучше, чем во французской системе. В этом я не преуспел, это очевидно. Процесс адаптации к системе для меня, как американского инвестора, всегда казался непонятным. Но у нас отличная финансовая база.

Мы собираемся вложить значительную сумму денег, мы только что продали «Кристал Пэлас». У нас точно нет никаких финансовых проблем, у нас никогда не было такой ликвидности. Но в этом процессе я сделал кое-что, что разочаровало контролирующие органы во Франции, и нам нужно это исправить», – сказал владелец «Лиона ».