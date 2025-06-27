«ПСЖ» для помощи «Лиону» выплатил деньги за трансфер Барколя раньше срока. Лионцев перевели во вторую лигу из-за финансовых проблем

«ПСЖ» выплатил всю сумму за Брэдли Барколя раньше срока, чтобы помочь «Лиону».

Ранее стало известно , что Национальная дирекция контроля и управления (DNCG) приняла решение перевести клуб во второй дивизион Франции из-за финансовых проблем.

Как передает RMC Sport, «ПСЖ» решил помочь «Лиону », полностью выплатив сумму за трансфер Брэдли Барколя уже сейчас. Французский вингер перешел в парижский клуб летом 2023 года за 45+5 млн евро.

Утверждается, что «ПСЖ » оказал поддержку «Лиону» через факторинг, предоставив средства авансом. Это позволило «Лиону» улучшить свои финансовые показатели перед DNCG. Сумма сделки пока не разглашается.