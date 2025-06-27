«ПСЖ» для помощи «Лиону» выплатил деньги за трансфер Барколя раньше срока. Лионцев перевели во вторую лигу из-за финансовых проблем
«ПСЖ» выплатил всю сумму за Брэдли Барколя раньше срока, чтобы помочь «Лиону».
Ранее стало известно, что Национальная дирекция контроля и управления (DNCG) приняла решение перевести клуб во второй дивизион Франции из-за финансовых проблем.
Как передает RMC Sport, «ПСЖ» решил помочь «Лиону», полностью выплатив сумму за трансфер Брэдли Барколя уже сейчас. Французский вингер перешел в парижский клуб летом 2023 года за 45+5 млн евро.
Утверждается, что «ПСЖ» оказал поддержку «Лиону» через факторинг, предоставив средства авансом. Это позволило «Лиону» улучшить свои финансовые показатели перед DNCG. Сумма сделки пока не разглашается.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
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