«Лион» рассчитывает сыграть в ЛЕ при отмене перевода в Лигу 2: «Мы подписали соглашение с УЕФА»

«Лион» надеется сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне.

Ранее сообщалось , что Национальная дирекция контроля и управления (DNCG) приняла решение перевести клуб во второй дивизион Франции из-за финансовых проблем. В «Лионе » заявили о долге в размере 505,1 млн евро.

Однако позднее стало известно , что «ПСЖ» решил помочь «Лиону», полностью выплатив сумму за трансфер Брэдли Барколя уже сейчас. Французский вингер перешел в парижский клуб летом 2023 года за 45+5 млн евро.

Утверждается, что «ПСЖ» оказал поддержку «Лиону» через факторинг, предоставив средства авансом. Это позволило «Лиону» улучшить свои финансовые показатели перед DNCG. Клуб планирует подать апелляцию на решение о понижении в классе.

«После проверки финансовой устойчивости «Лион» подписал соглашение с органом УЕФА по финансовому контролю клубов.

Таким образом, клуб может принять участие в розыгрыше Лиги Европы в следующем сезоне при условии положительного исхода при обжаловании решения DNCG.

«Лион» благодарит представителей УЕФА, которые сопровождали его в этом процессе», – говорится в заявлении на сайте клуба.

В сезоне-2024/25 «Лион» занял 6-е место в Лиге 1 и получил право сыграть в Лиге Европы.