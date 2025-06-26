«Наполи» готовит предложение по Нуньесу. Форвард «Ливерпуля» оценивается в 70 млн фунтов
«Наполи» работает над подписанием Дарвина Нуньеса.
Неаполитанский клуб готовит первое предложение о трансфере нападающего «Ливерпуля», сообщает The Telegraph. Итальянцы также рассматривали возможность подписания Джонатана Дэвида, но предпочитают пригласить уругвайца из-за его роста и физических данных.
Стоимость потенциальной сделки оценивается в 70 миллионов фунтов.
В минувшем сезоне АПЛ Нуньес провел 30 матчей, отличившись 5 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
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