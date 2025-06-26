«Наполи» готовит предложение по Нуньесу. Форвард «Ливерпуля» оценивается в 70 млн фунтов

«Наполи» работает над подписанием Дарвина Нуньеса.

Неаполитанский клуб готовит первое предложение о трансфере нападающего «Ливерпуля », сообщает The Telegraph. Итальянцы также рассматривали возможность подписания Джонатана Дэвида , но предпочитают пригласить уругвайца из-за его роста и физических данных.

Стоимость потенциальной сделки оценивается в 70 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне АПЛ Нуньес провел 30 матчей, отличившись 5 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь .