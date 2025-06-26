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«Наполи» готовит предложение по Нуньесу. Форвард «Ливерпуля» оценивается в 70 млн фунтов

«Наполи» работает над подписанием Дарвина Нуньеса.

Неаполитанский клуб готовит первое предложение о трансфере нападающего «Ливерпуля», сообщает The Telegraph. Итальянцы также рассматривали возможность подписания Джонатана Дэвида, но предпочитают пригласить уругвайца из-за его роста и физических данных. 

Стоимость потенциальной сделки оценивается в 70 миллионов фунтов. 

В минувшем сезоне АПЛ Нуньес провел 30 матчей, отличившись 5 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь.

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Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
logoДарвин Нуньес
logoпремьер-лига Англия
logoНаполи
logoсерия А Италия
logoЛиверпуль
возможные трансферы
logoДжонатан Дэвид
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