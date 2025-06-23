Нуньес готов перейти в «Наполи». Сделка с «Ливерпулем» зависит от суммы трансфера и зарплаты форварда (Фабрицио Романо)

Дарвин Нуньес согласился перейти в «Наполи».

По информации инсайдера Фабрицио Романо , форвард «Ливерпуля » открыт для перехода в «Наполи » после того, как ему представили проект Антонио Конте.

Теперь сделка зависит от финансовых составляющих. «Ливерпуль» хочет получить за трансфер значительную сумму, зарплата игрока также будет ключевой темой.

Ранее сообщалось, что «красные» просят за уругвайца порядка 60-70 млн евро. Со статистикой 25-летнего нападающего можно ознакомиться здесь .