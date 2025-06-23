  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Нуньес готов перейти в «Наполи». Сделка с «Ливерпулем» зависит от суммы трансфера и зарплаты форварда (Фабрицио Романо)
17

Нуньес готов перейти в «Наполи». Сделка с «Ливерпулем» зависит от суммы трансфера и зарплаты форварда (Фабрицио Романо)

Дарвин Нуньес согласился перейти в «Наполи».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, форвард «Ливерпуля» открыт для перехода в «Наполи» после того, как ему представили проект Антонио Конте.

Теперь сделка зависит от финансовых составляющих. «Ливерпуль» хочет получить за трансфер значительную сумму, зарплата игрока также будет ключевой темой.

Ранее сообщалось, что «красные» просят за уругвайца порядка 60-70 млн евро. Со статистикой 25-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

Что теперь будет с «Торпедо»?13987 голосов
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoДарвин Нуньес
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoНаполи
logoсерия А Италия
logoЛиверпуль
деньги
Фабрицио Романо
logoАнтонио Конте
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Нуньес рассчитывает на более важную роль в новом клубе, чем в «Ливерпуле» в прошлом сезоне. Форвард интересен «Наполи» и «Милану»
1617 июня, 12:06
«Ливерпуль» хочет за Нуньеса 60 млн евро. Форвард интересен «Наполи» и «Милану» (Corriere dello Sport)
8116 июня, 09:55
«Наполи» связался с «Ливерпулем» по поводу Нуньеса. Форвард с зимы интересен клубам из Саудовской Аравии
1612 июня, 21:37
Главные новости
Челестини – игрокам ЦСКА: «Мы хотим одного и того же – отпраздновать новый титул. Ваши ошибки – мои ошибки, я прошу лишь отдаваться на поле полностью»
110 минут назад
Депутат Свищев о реакции Украины на матч с Чили: «Они хотят оставить Россию в изоляции, скоро эти дешевые потуги закончатся. РФС не стоило торопить события, теперь будут мучать угрозами»
111 минут назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «ПСЖ» сыграет с «Сиэтлом», «Атлетико» против «Ботафого», «Интер Майами» Месси встретится с «Палмейрасом»
2615 минут назад
Сделайте просмотр клубного ЧМ веселее с «Основой»! Выберите игрока, который станет лучшим в матче
16 минут назадТесты и игры
«Краснодар» может заплатить 6+ млн евро за Дугласа «Нанту». Идут переговоры по хавбеку («Чемпионат»)
634 минуты назад
Генсек РФС о Fan ID: «Система принесла большую пользу, никаких сверхзатрат не требуется. Не нужно все откладывать на последний момент, как «Черноморец»
3439 минут назад
«Спартак» отказался за 10-12 млн евро подписать Ломонако. Защитник «Индепедьенте» и Аргентины был готов переехать в Россию (Metaratings)
1445 минут назад
Миранчук о ценах в Швейцарии: «Даже по сравнению с московскими намного больше. Знаю, что многие ездят во Францию продукты закупать»
2550 минут назад
Адвокат владельца «Торпедо»: «Судья Перезва мог оговорить или участвовать в провокации из-за профессионального конфликта. «Торпедо» подавало жалобу на него в РФС»
556 минут назад
«Спартак» предложил 400 млн рублей за Сергеева, «Динамо» – 300 млн. Красно-белые откажутся от Заболотного, если договорятся с «Крыльями»
106сегодня, 12:06
Ко всем новостям
Последние новости
«Крылья» близки к трансферам Марадишвили из «Локо» и Филина из «Химок» («СЭ»)
25 минут назад
«Крылья» подписали Божина на зарплату 1,7 млн рублей в месяц и продлили контракты с Витюговым и Рахмановичем
427 минут назад
Керкез пройдет медосмотр в «Ливерпуле» сегодня и завтра
3сегодня, 12:14
16 очков Ди Марии – лучший результат 2-го тура фэнтези КЧМ. Баррейро и Гюндоган набрали по 14
1сегодня, 12:01Фэнтези
Министр иностранных дел Венгрии: «Буду счастлив, если российские команды вернутся в международные турниры. Спорт не имеет ничего общего с геополитикой»
4сегодня, 11:39
«Челестини спокоен по отношению ко всем слухам. Управлять таким историческим клубом, как ЦСКА, – захватывающий вызов». Представители тренера про статью о санкциях
3сегодня, 11:35
Ромащенко возглавил «Урал»
6сегодня, 11:09Фото
Рауль может возглавить сборную Испании U21
2сегодня, 10:59
У Гюндогана 14 очков за 2 мяча «Аль-Айну». Холанд набрал 10 за гол и ассист
сегодня, 10:57Фэнтези
«Интер» продал сына Станковича «Венеции» за 2 млн евро. Миланцы получат 50% от перепродажи Филипа
6сегодня, 10:53Фото