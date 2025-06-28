Мурал Уильямса восстановят во второй раз. Художник заявил, что на устранение ущерба потребуется пара часов: «Зря теряют время. Разве что стену снесут бульдозером»

Мурал Нико Уильяма снова восстановят.

Ранее болельщики «Атлетика » выразили недовольство возможным уходом 22-летнего вингера в «Барселону». Они закрасили Нико на мурале в городе Баракальдо, посвященном победе «Атлетика» в Кубке Испании. На месте изображения игрока оставили надпись: «Уйдешь ты или останешься, ты потерял уважение».

Клуб объявил, что приступил к восстановлению мурала совместно с художником Карлосом Лопесом. Однако неизвестные снова испортили изображение. Они закрасили лицо Нико синей краской и написали «Гребаная крыса».

Карлос Лопес, являющийся автором работы, снова был приглашен для устранения ущерба, нанесенного вандалами минувшей ночью.

В комментарии для Europa Press художник заявил, что исправление займет у него всего пару часов. По его мнению, вандалы потратили на баллончики с краской больше денег, чем он потратит на удаление краски.

Он отметил, что мурал уже покрыт защитным слоем, который затрудняет нанесение серьезного ущерба.

«Разве что стену снесут бульдозером – иначе зря теряют время», – сказал Лопес.