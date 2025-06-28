«Барса» сообщила Рэшфорду, что может подписать его в конце лета. Трансфер возможен даже в случае покупки Нико (Diario Sport)

«Барса» не исключает переход Маркуса Рэшфорда летом.

Как сообщает Diario Sport, трансфер англичанина возможен даже в случае прихода Нико Уильямса.

Все будет зависеть от ухода игроков атаки. Ансу Фати уже покинул команду – форвард близок к аренде в «Монако». Теперь каталонцы работают над трансфером Пау Виктора .

Ханси Флик ценит Рэшфорда за его универсальность. В «Барсе» ожидают длинный сезон с возможными травмами, поэтому дополнительное усиление рассматривается серьезно.

Рэшфорд по-прежнему настаивает на переходе в «Барселону». Игрок готов добиваться аренды у «Манчестер Юнайтед » и существенно снизить зарплату, чтобы «Барса» могла его зарегистрировать. Отмечается, что Рэшфорд отклонил предложения из Саудовской Аравии, «Челси», «Ньюкасла» и «Астон Виллы».

Каталонцы уверены, что по ходу лета сумеют освободить зарплатную ведомость. В «Барсе» дали понять Маркусу, что ему, возможно, придется ждать до конца трансферного окна. На данный момент клуб сосредоточен на регистрации двух новичков – Жоана Гарсии и Нико Уильямса, за которого планируется выплатить отступные.