«Барса» сообщила Рэшфорду, что может подписать его в конце лета. Трансфер возможен даже в случае покупки Нико (Diario Sport)
Как сообщает Diario Sport, трансфер англичанина возможен даже в случае прихода Нико Уильямса.
Все будет зависеть от ухода игроков атаки. Ансу Фати уже покинул команду – форвард близок к аренде в «Монако». Теперь каталонцы работают над трансфером Пау Виктора.
Ханси Флик ценит Рэшфорда за его универсальность. В «Барсе» ожидают длинный сезон с возможными травмами, поэтому дополнительное усиление рассматривается серьезно.
Рэшфорд по-прежнему настаивает на переходе в «Барселону». Игрок готов добиваться аренды у «Манчестер Юнайтед» и существенно снизить зарплату, чтобы «Барса» могла его зарегистрировать. Отмечается, что Рэшфорд отклонил предложения из Саудовской Аравии, «Челси», «Ньюкасла» и «Астон Виллы».
Каталонцы уверены, что по ходу лета сумеют освободить зарплатную ведомость. В «Барсе» дали понять Маркусу, что ему, возможно, придется ждать до конца трансферного окна. На данный момент клуб сосредоточен на регистрации двух новичков – Жоана Гарсии и Нико Уильямса, за которого планируется выплатить отступные.