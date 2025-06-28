  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барса» сообщила Рэшфорду, что может подписать его в конце лета. Трансфер возможен даже в случае покупки Нико (Diario Sport)
9

«Барса» сообщила Рэшфорду, что может подписать его в конце лета. Трансфер возможен даже в случае покупки Нико (Diario Sport)

«Барса» не исключает переход Маркуса Рэшфорда летом.

Как сообщает Diario Sport, трансфер англичанина возможен даже в случае прихода Нико Уильямса.

Все будет зависеть от ухода игроков атаки. Ансу Фати уже покинул команду – форвард близок к аренде в «Монако». Теперь каталонцы работают над трансфером Пау Виктора.

Ханси Флик ценит Рэшфорда за его универсальность. В «Барсе» ожидают длинный сезон с возможными травмами, поэтому дополнительное усиление рассматривается серьезно.

Рэшфорд по-прежнему настаивает на переходе в «Барселону». Игрок готов добиваться аренды у «Манчестер Юнайтед» и существенно снизить зарплату, чтобы «Барса» могла его зарегистрировать. Отмечается, что Рэшфорд отклонил предложения из Саудовской Аравии, «Челси», «Ньюкасла» и «Астон Виллы».

Каталонцы уверены, что по ходу лета сумеют освободить зарплатную ведомость. В «Барсе» дали понять Маркусу, что ему, возможно, придется ждать до конца трансферного окна. На данный момент клуб сосредоточен на регистрации двух новичков – Жоана Гарсии и Нико Уильямса, за которого планируется выплатить отступные.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
logoБарселона
logoХанс-Дитер Флик
logoМанчестер Юнайтед
logoАнсу Фати
logoПау Виктор
возможные трансферы
logoЛа Лига
logoМаркус Рэшфорд
logoпремьер-лига Англия
logoНико Уильямс
logoАтлетик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рафинья о поездке Ямаля в Бразилию: «Он спрашивал, ответит ли ему Неймар. Ламин на таком уровне сейчас, что ему открыты любые двери – в том числе к Нею»
6сегодня, 15:20
«Барса» завершит выплату долгов по зарплате Месси, Умтити, Гризманну, Коутиньо, Пьяничу, Дембеле, Куману и другим 30 июня – 16 млн евро в сумме
25сегодня, 14:43
Гави перекрасился в блондина. Хавбек «Барсы» опубликовал фото с Ямалем с отдыха на Ибице
26сегодня, 13:35Фото
Тер Стеген сообщил «Монако», что хочет остаться в «Барсе». Каталонцы надеются, что вратарь примет одно из предложений и уйдет
66сегодня, 13:07
Главные новости
«Монако» объявил о переходе Погба. Контракт – до 2027 года
2823 минуты назадФото
«Арсенал» возобновил переговоры по Лукману, «Аталанта» хочет 45-50 млн евро плюс бонусы. «Ливерпулю» вингер тоже интересен (Альфредо Педулла)
833 минуты назад
Клубный ЧМ. 1/8 финала. «Челси» против «Бенфики», «Палмейрас» играет с «Ботафого»
6747 минут назадLive
Дюков о покупке Садыговым акций турецкого клуба: «Хотелось бы, чтобы граждане России прежде всего инвестировали в наш футбол. И чтобы «Химки» рассчитались со всеми кредиторами»
1648 минут назад
Бузникин о шутке «Рубина» про «Ozon Арену» как пункт выдачи: «Так все там получили, нет?»
8сегодня, 15:43
«В Словении высокий уровень жизни, нет бедных и попрошаек, но и богатых мало. Большинство живет на 1,5-2 тысячи евро, минималка – 1 277 евро». Тренер вратарей «Ядран Декани» о зарплатах
35сегодня, 15:33
Черчесов о работе в сборной Польши: «Наше имя часто всплывает в слухах. Такие вещи могут наводить мосты. Пора»
6сегодня, 15:24
Погба прошел медосмотр в «Монако» и подписал контракт. Объявить о трансфере могут сегодня
12сегодня, 15:08
Дюков о санкциях Канады и США: «Меня помнят, это приятно. Часть матчей ЧМ-2026 смогу посмотреть в Мексике»
5сегодня, 14:54
Александр Медведев: «Вопрос о возвращении финала ЛЧ в Санкт-Петербург будем поднимать, как только нас вернут на международную арену»
33сегодня, 14:45
Ко всем новостям
Последние новости
Клопп о 100 млн фунтов за Виртца: «Безумная сумма, но игрок выдающийся. Помню, я сказал, что уйду, если мы заплатим 100 млн за футболиста. Но мир меняется, таков нынче рынок»
212 минут назад
Медведев об игре России с США: «Наша арена – лучшая для таких матчей. Будем ждать»
14 минут назад
«Ты что орешь?» Тренеров тамбовского «Спартака» и «Динамо СПб» удалили по ходу матча – оба досматривали игру на трибуне
134 минуты назадВидео
«Палмейрас» – «Ботафого». Роке, Эстевао и Фукс играют. Онлайн-трансляция
346 минут назадLive
Гендиректор «Торпедо» Синяев: «Клуб финансово стабилен. Своевременно предоставили все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
253 минуты назад
«Ливерпуль» сможет выкупить Куансу у «Байера» за 60+10 млн фунтов. «Красные» продают защитника вдвое дешевле
357 минут назад
Агент Веа недоволен тем, что «Юве» не включил игрока в заявку на матч с «Сити» на фоне возможного ухода: «Никто не имеет права обращаться с моими подопечными как с марионетками»
4сегодня, 15:41
Рафинья о поездке Ямаля в Бразилию: «Он спрашивал, ответит ли ему Неймар. Ламин на таком уровне сейчас, что ему открыты любые двери – в том числе к Нею»
6сегодня, 15:20
МЛС. «Атланта» Миранчука встретится с «Интер Майами» Месси, «Канзас-Сити» Шапи сыграет с «Реал Солт Лэйк»
12сегодня, 15:18
Кубок КОНКАКАФ. 1/4 финала. Мексика сыграет с Саудовской Аравией, Канада – с Гватемалой, США встретятся с Коста-Рикой в понедельник
сегодня, 15:18