«Бавария» может купить Гиттенса или Леау из-за желания Нико перейти в «Барсу». В клубе сомневаются в Гакпо и Митоме и не верят, что «ПСЖ» продаст Барколя (Kicker)
По информации Kicker, мюнхенский клуб рассматривал Нико Уильямса в качестве трансферной цели на позицию левого вингера, но игрок «Атлетика» хочет перейти в «Барселону».
На этом фоне «Бавария» присматривается к Джейми Гиттенсу из «Боруссии». Отмечается, что трансфер может обойтись клубу более чем в 60 млн евро.
Еще один вариант – покупка Рафаэла Леау у «Милана». Дополнительным преимуществом может стать заинтересованность итальянцев в защитнике Ким Мин Чжэ.
«Бавария» готова рассмотреть приобретение Брэдли Барколя у «ПСЖ», но не верит, что французский клуб захочет его продавать.
Мюнхенцы сомневаются в кандидатуре Коди Гакпо из «Ливерпуля» – его цену в 70 млн евро считают завышенной. Также «Бавария» недовольна тем, что англичане увели у них Флориана Виртца, и этот факт осложнит переговоры.
Каору Митома из «Брайтона» тоже входит в круг интересов «Баварии», но спортивный директор Макс Эберль считает, что будет непросто убедить руководство и болельщиков в необходимости его покупки.
«Бавария» интересуется лучшим ассистентом «Кристал Пэлас» Эзе. Леау, Барколя и Уильямс тоже в списке