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«Бавария» может купить Гиттенса или Леау из-за желания Нико перейти в «Барсу». В клубе сомневаются в Гакпо и Митоме и не верят, что «ПСЖ» продаст Барколя (Kicker)

«Бавария» может купить Джейми Гиттенса или Рафаэла Леау.

По информации Kicker, мюнхенский клуб рассматривал Нико Уильямса в качестве трансферной цели на позицию левого вингера, но игрок «Атлетика» хочет перейти в «Барселону».

На этом фоне «Бавария» присматривается к Джейми Гиттенсу из «Боруссии». Отмечается, что трансфер может обойтись клубу более чем в 60 млн евро.

Еще один вариант – покупка Рафаэла Леау у «Милана». Дополнительным преимуществом может стать заинтересованность итальянцев в защитнике Ким Мин Чжэ.

«Бавария» готова рассмотреть приобретение Брэдли Барколя у «ПСЖ», но не верит, что французский клуб захочет его продавать.

Мюнхенцы сомневаются в кандидатуре Коди Гакпо из «Ливерпуля» – его цену в 70 млн евро считают завышенной. Также «Бавария» недовольна тем, что англичане увели у них Флориана Виртца, и этот факт осложнит переговоры.

Каору Митома из «Брайтона» тоже входит в круг интересов «Баварии», но спортивный директор Макс Эберль считает, что будет непросто убедить руководство и болельщиков в необходимости его покупки.

«Бавария» интересуется лучшим ассистентом «Кристал Пэлас» Эзе. Леау, Барколя и Уильямс тоже в списке

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Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Kicker
logoБавария
logoБрэдли Барколя
logoБоруссия Дортмунд
возможные трансферы
logoКаору Митома
logoбундеслига Германия
logoлига 1 Франция
logoКоди Гакпо
logoпремьер-лига Англия
logoДжейми Гиттенс
logoРафаэл Леау
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