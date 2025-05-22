«Спартаку» вряд ли стоит подписывать Тикнизяна. В команде есть футболисты, которые ни в чем не уступают ему». Ледяхов о защитнике «Локомотива»

Игорь Ледяхов считает, что Наир Тикнизян не нужен «Спартаку».

Ранее защитник выразил недовольство своим статусом в «Локомотиве», а также заявил о намерении сменить обстановку в летнее трансферное окно. Сообщалось, что 26-летнего игрока предложили «Спартаку» , который ищет усиление на левый фланг обороны.

«Тикнизян не играет в основном составе «Локомотива ». Не понимаю, в каком он состоянии. В прошлом сезоне Наир выделялся, играл за сборную Армении. В этом сезоне он получал мало игрового времени, иногда выходил на замену.

Не знаю, какие условия может предложить «Спартак» Тикнизяну. В команде есть футболисты, которые ни в чем не уступают ему. Клуб может рассмотреть его кандидатуру, но подписывать Тикнизяна вряд ли стоит», – сказал бывший полузащитник «Спартака».