«Спартаку» вряд ли стоит подписывать Тикнизяна. В команде есть футболисты, которые ни в чем не уступают ему». Ледяхов о защитнике «Локомотива»
Игорь Ледяхов считает, что Наир Тикнизян не нужен «Спартаку».
Ранее защитник выразил недовольство своим статусом в «Локомотиве», а также заявил о намерении сменить обстановку в летнее трансферное окно. Сообщалось, что 26-летнего игрока предложили «Спартаку», который ищет усиление на левый фланг обороны.
«Тикнизян не играет в основном составе «Локомотива». Не понимаю, в каком он состоянии. В прошлом сезоне Наир выделялся, играл за сборную Армении. В этом сезоне он получал мало игрового времени, иногда выходил на замену.
Не знаю, какие условия может предложить «Спартак» Тикнизяну. В команде есть футболисты, которые ни в чем не уступают ему. Клуб может рассмотреть его кандидатуру, но подписывать Тикнизяна вряд ли стоит», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43174 голоса
Краснодар
Зенит
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости