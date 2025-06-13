Ледяхов о Мусаеве: «Играл он в футбол или нет – это все ерунда. Он выиграл чемпионат – это достижение. Результат дал, поэтому его квалификация не обсуждается»

Игорь Ледяхов считает Мурада Мусаева отличным тренером.

«Лучший тренер сезона – Мусаев. Это даже не обсуждается. Когда убирали Ивича, у меня вообще никаких мыслей на этот счет не было. Мусаев – это воспитанник клуба, руководство приняло решение и попало в точку. В этом году под его руководством «Краснодар» провел очень приличный сезон.

Играл сам Мусаев в футбол или нет – это все ерунда. Эти разговоры об этом я даже не знаю, как и назвать. Он выиграл чемпионат – это достижение. Для меня оценка работы тренера – результаты. Результат Мусаев дал, поэтому его квалификация не обсуждается.

Это отличный тренер, его можно только поздравить с чемпионством», – сказал экс-тренер «Спартака».

Мостовой не изменил отношение к Мусаеву после чемпионства: «Повезло, что оказался в «Краснодаре» – там система решает. Половина даже не знает, кто это»