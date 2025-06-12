Ледяхов о Заболотном: «Нонсенс – приглашать его в «Спартак». Этот футболист не соответствует уровню клуба, нужно подписывать игроков высокого класса»
Игорь Ледяхов высказался против перехода Антона Заболотного в «Спартак».
Ранее сообщалось, что клуб ведет предметные переговоры с 33-летним нападающим.
– Заболотный не нужен «Спартаку». Пишут, что идут переговоры, но это нонсенс – приглашать Заболотного в «Спартак».
– Не подходит под стиль красно-белых такой нападающий?
– Этот футболист не соответствует уровню «Спартака». Если команда хочет бороться за высокие места, нужно подписывать игроков высокого класса, – заявил бывший полузащитник «Спартака».
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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