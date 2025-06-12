Ледяхов о Заболотном: «Нонсенс – приглашать его в «Спартак». Этот футболист не соответствует уровню клуба, нужно подписывать игроков высокого класса»

Игорь Ледяхов высказался против перехода Антона Заболотного в «Спартак».

Ранее сообщалось , что клуб ведет предметные переговоры с 33-летним нападающим.

– Заболотный не нужен «Спартаку». Пишут, что идут переговоры, но это нонсенс – приглашать Заболотного в «Спартак».

– Не подходит под стиль красно-белых такой нападающий?

– Этот футболист не соответствует уровню «Спартака». Если команда хочет бороться за высокие места, нужно подписывать игроков высокого класса, – заявил бывший полузащитник «Спартака ».