Федор Смолов: «Работа в политической сфере не интересна на сегодня. Хочу продолжать карьеру»

Федор Смолов не пойдет в политику и заявил о желании продолжить карьеру игрока.

«На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна. Хочу продолжать карьеру. Ближе к новостям все узнаете», – сказал Смолов.

В сезоне-2024/25 Смолов вместе с «Краснодаром » стал чемпионом России. По окончании сезона клуб объявил об уходе Смолова.