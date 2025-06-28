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Федор Смолов: «Работа в политической сфере не интересна на сегодня. Хочу продолжать карьеру»

Федор Смолов не пойдет в политику и заявил о желании продолжить карьеру игрока.

«На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна. Хочу продолжать карьеру. Ближе к новостям все узнаете», – сказал Смолов.

В сезоне-2024/25 Смолов вместе с «Краснодаром» стал чемпионом России. По окончании сезона клуб объявил об уходе Смолова.

Опубликовано: Sports
Источник: ТАСС
logoФедор Смолов
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
Политика
ТАСС
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