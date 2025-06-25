Смоловым интересуются клубы из нижней части таблиц чемпионатов Катара и ОАЭ. Форварду предлагают небольшую зарплату (Metaratings)
К Федору Смолову есть интерес от команд из стран Ближнего Востока.
По информации Metaratings.ru, клубы из нижней части турнирных таблиц чемпионатов Катара и ОАЭ заинтересованы в 35-летнем форварде.
Футболисту предлагают небольшую зарплату.
В минувшем сезоне Смолов выступал за «Краснодар», с которым стал чемпионом России. В Мир РПЛ Федор провел 16 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
Игрок покинул клуб по окончании сезона на правах свободного агента.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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