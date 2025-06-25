Смоловым интересуются клубы из нижней части таблиц чемпионатов Катара и ОАЭ. Форварду предлагают небольшую зарплату (Metaratings)

К Федору Смолову есть интерес от команд из стран Ближнего Востока.

По информации Metaratings.ru, клубы из нижней части турнирных таблиц чемпионатов Катара и ОАЭ заинтересованы в 35-летнем форварде.

Футболисту предлагают небольшую зарплату.

В минувшем сезоне Смолов выступал за «Краснодар », с которым стал чемпионом России. В Мир РПЛ Федор провел 16 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Игрок покинул клуб по окончании сезона на правах свободного агента.