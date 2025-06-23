Аршавин о Челестини в ЦСКА: «Абаскаль тоже приходил из Швейцарии и показал не лучшую работу»
Андрей Аршавин поставил под сомнение целесообразность назначения Фабио Челестини.
«Не знаю, как ЦСКА за такой короткий период смог найти Челестини. Да, в «Базеле» у него результаты были хорошие, но Абаскаль тоже приходил из Швейцарии и показал не лучшую работу.
Только жизнь покажет, успел ли ЦСКА найти того, кто им нужен. Но в армейском стане все равно, думаю, расстроены, что Николич покинул команду», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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