Черчесов о решениях клубов: «Абаскаль ничего не выиграл, но ему подняли зарплату в «Спартаке». И где он сейчас? Нужно правильно смотреть на ситуации, а не играть в ромашку – люблю или не люблю»
– Мы сильно далеко от европейского футбола, мышления?
– Часто журналисты говорят: «А вон там». А что там, могут немногие сказать. Условный Карпин может сказать, во что он играл. Никифоров, Онопко, Юран, Шалимов, Корнеев. Мы знаем, как там функционирует футбол.
– Пропасть сильная или ее вообще нет?
– Пропасти нет вообще никакой. Она больше проявляется в принятии футбольных решений. Когда я подписывал контракт с «Ференцварошем», моему тренерскому штабу рассказали, какие задачи нужно решить. Мы подписали контракт на полтора года с опцией продления на один год. Пришла по почте бумага, что клуб эту опцию активирует. Все, тема закрыта.
Мне не переплачивали, все в соответствии с договором. Никто с транспарантами не выходил – «дайте Черчесову пять лет контракта».
В России абсолютно иная ситуация. Тот же Абаскаль, который ничего не выиграл – ему подняли зарплату в «Спартаке». Если клубу удается одержать громкую победу, за этим следует эмоциональное решение. Как итог – где сейчас Абаскаль? В моем понимании необходимо правильно смотреть на ситуации, а не играть в ромашку – люблю или не люблю, – сказал бывший главный тренер сборной России.