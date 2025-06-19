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  • Черчесов о решениях клубов: «Абаскаль ничего не выиграл, но ему подняли зарплату в «Спартаке». И где он сейчас? Нужно правильно смотреть на ситуации, а не играть в ромашку – люблю или не люблю»
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Черчесов о решениях клубов: «Абаскаль ничего не выиграл, но ему подняли зарплату в «Спартаке». И где он сейчас? Нужно правильно смотреть на ситуации, а не играть в ромашку – люблю или не люблю»

Станислав Черчесов рассказал об отличиях в отношении к футболу в России и Европе.

– Мы сильно далеко от европейского футбола, мышления?

– Часто журналисты говорят: «А вон там». А что там, могут немногие сказать. Условный Карпин может сказать, во что он играл. Никифоров, Онопко, Юран, Шалимов, Корнеев. Мы знаем, как там функционирует футбол. 

– Пропасть сильная или ее вообще нет?

– Пропасти нет вообще никакой. Она больше проявляется в принятии футбольных решений. Когда я подписывал контракт с «Ференцварошем», моему тренерскому штабу рассказали, какие задачи нужно решить. Мы подписали контракт на полтора года с опцией продления на один год. Пришла по почте бумага, что клуб эту опцию активирует. Все, тема закрыта.

Мне не переплачивали, все в соответствии с договором. Никто с транспарантами не выходил – «дайте Черчесову пять лет контракта».

В России абсолютно иная ситуация. Тот же Абаскаль, который ничего не выиграл – ему подняли зарплату в «Спартаке». Если клубу удается одержать громкую победу, за этим следует эмоциональное решение. Как итог – где сейчас Абаскаль? В моем понимании необходимо правильно смотреть на ситуации, а не играть в ромашку – люблю или не люблю, – сказал бывший главный тренер сборной России. 

«Интер Майами» против «Порту» – кто победит в матче на клубном ЧМ?7398 голосов
Интер МайамиИнтер Майами
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
ПортуПорту
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
logoСтанислав Черчесов
logoпремьер-лига Россия
logoГильермо Абаскаль
logoСпартак
logoСергей Юран
logoВиктор Онопко
logoВалерий Карпин
logoИгорь Шалимов
logoЮрий Никифоров
logoИгорь Корнеев
logoФеренцварош
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