Радченко о Тикнизяне: «Наир на 100 процентов ошибся, когда не перешел в «Зенит». Он хотел, чтобы «Црвена Звезда» стала для него мостиком в Европу, но не понимает, что это будет очень сложно»
Защитник перешел из «Локомотива» в «Црвену Звезду», подписав 3-летний контракт.
«Про Наира было много разговоров, когда он провел хороший сезон за «Локомотив». А стабильность подтверждает класс, но, к сожалению, он в последнее время очень мало играл в основном составе «Локомотива», и про него уже начали забывать. Думаю, на этот переход он решился, чтобы «Црвена» стала для него таким мостиком в какой-то европейский клуб, но он не понимает одного – это будет очень сложно.
Мне кажется, он совершил ошибку прошлой зимой, когда не перешел в «Зенит» – мог вернуться в свой родной город, где он прошел школу петербургского футбола. Это был очень хороший шанс, но он им не воспользовался. Это на сто процентов ошибка», – сказал бывший нападающий «Зенита».