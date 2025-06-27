«Локомотив» включил Щетинина, Хоссейннежада, Кангву и Олейникова в список альтернатив Вере («Чемпионат»)

У «Локомотива» есть четыре альтернативы Лукасу Вере.

Если железнодорожникам не удастся подписать полузащитника, выступавшего за «Химки», то они переключат внимание на других игроков: Кирилла Щетинина из «Ростова», Ивана Олейникова из «Крыльев Советов», Кингса Кангву из «Хапоэль» Беер-Шева и Мохаммада Хоссейннежада из «Динамо» Махачкала.

Вера получил крупное предложение из Саудовской Аравии – в 2,5 больше, чем от «Локо», дававшего 5 млн рублей в месяц. Переход в московский клуб под угрозой срыва