«Локомотив» подписал вингера дзержинского «Арсенала» Французова. Игрок останется в белорусском клубе на правах аренды до конца года
«Локомотив» подписал 21-летнего белорусского вингера.
Московский клуб объявил о трансфере Александра Французова из дзержинского «Арсенала». Стороны заключили контракт до 2028 года.
Футболист вернется в белорусский клуб, где будет выступать на правах аренды до конца 2025 года.
Французов присоединился к «Арсеналу» в феврале 2025 года. В составе команды он провел 13 матчей, отличившись 4 голами и 4 ассистами.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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