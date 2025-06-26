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«Локомотив» подписал вингера дзержинского «Арсенала» Французова. Игрок останется в белорусском клубе на правах аренды до конца года

«Локомотив» подписал 21-летнего белорусского вингера.

Московский клуб объявил о трансфере Александра Французова из дзержинского «Арсенала». Стороны заключили контракт до 2028 года. 

Футболист вернется в белорусский клуб, где будет выступать на правах аренды до конца 2025 года. 

Французов присоединился к «Арсеналу» в феврале 2025 года. В составе команды он провел 13 матчей, отличившись 4 голами и 4 ассистами. 

Фото: https://t.me/fclokomotiv/

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Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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