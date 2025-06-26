«Локомотив» подписал вингера дзержинского «Арсенала» Французова. Игрок останется в белорусском клубе на правах аренды до конца года

«Локомотив» подписал 21-летнего белорусского вингера.

Московский клуб объявил о трансфере Александра Французова из дзержинского «Арсенала ». Стороны заключили контракт до 2028 года.

Футболист вернется в белорусский клуб, где будет выступать на правах аренды до конца 2025 года.

Французов присоединился к «Арсеналу» в феврале 2025 года. В составе команды он провел 13 матчей, отличившись 4 голами и 4 ассистами.

Фото: https://t.me/fclokomotiv/